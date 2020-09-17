Граждане моложе 30 лет в августе 2020 года стали самой многочисленной категорией в структуре заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) и составили 31,4%, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта категория выросла на 4,7 п. п. Доля заемщиков в возрасте 30—39 лет за год также немного выросла (+0,8 п. п.), а во всех возрастных группах граждан старше 40 лет снизилась.

Самое высокое среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) в регионах РФ в августе 2020 года отмечено у заемщиков Кемеровской области (514 баллов), Ненецкого АО (512), Республики Карелия (510), а также Челябинской (510) и Белгородской (508) областей. Самый низкий ПКР зафиксирован у заемщиков Рязанской (485) и Московской (486) областей, Санкт-Петербурга (486), Калининградской области (486) и Москвы (487).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, сокращение аппетита к риску в банковском сегменте привело к росту доли молодых заемщиков в МФО. Стоит отметить и дистанционные каналы продаж микрозаймов, набравшие большую популярность во время карантинных мероприятий и сохраняющие ее и в последующие месяцы. Это также одна из причин роста доли более технически «оснащенных» молодых граждан в общей структуре заемщиков МФО, пояснил Волков.