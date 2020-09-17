У клиентов Нацинвестпромбанка появилась возможность переводить деньги по номеру телефона на счета в банках — участниках Системы быстрых платежей, а также получать такие переводы. Проект реализован с использованием комплекса решений ГК ЦФТ, следует из совместного релиза компаний.

Переводы в сумме до 100 тыс. рублей в месяц осуществляются без комиссии.

«Подключение банка к Системе быстрых платежей и информационный обмен с СБП обеспечивает облачная платформа «Золотой короны». В качестве клиентского канала для переводов в среде СБП используется онлайн-банкинг (интернет-банк и мобильное приложение) NIP NOW BANK на платформе Faktura.ru. Зачисление платежей осуществляется в процессинговом центре «КартСтандарт», — отмечается в сообщении.