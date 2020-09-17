Количество инвесторов, вкладывающих средства в биржевые паевые инвестиционные фонды, превысило полмиллиона человек. Об этом в четверг сообщила Московская биржа, уточнив, что 17 сентября исполняется два года с момента начала торгов биржевыми ПИФами на площадке.

«Популярность биржевых фондов уверенно растет: совокупный торговый оборот по ним за прошедший период 2020 года вырос почти в три раза по сравнению с прошлым годом и превысил 60 млрд рублей. Чистый приток средств в БПИФы за восемь месяцев 2020 года составил свыше 22 млрд рублей, что почти в два раза больше притока в БПИФы за весь 2019 год. С начала 2020 года в пять раз увеличилось количество инвесторов, имеющих в своих портфелях БПИФы, достигнув 526 тыс. человек», — говорится в релизе.

На фондовом рынке Московской биржи обращаются 44 биржевых фонда: 29 БПИФов под управлением УК «Альфа-Капитал», АО «ВТБ Капитал Управление активами», УК «Восток-Запад», УК «Газпромбанк — Управление активами», УК «Райффайзен Капитал», УК «Сбербанк Управление активами», УК «Система Капитал», УК «Тинькофф Капитал» (стоимость их чистых активов достигает 43,8 млрд рублей, следует из релиза Мосбиржи) и 15 ETF компаний FinEx Funds и ITI Funds. Биржевые фонды запущены на бенчмарки восьми стран (России, Казахстана, Германии, Великобритании, США, Китая, Японии, Австралии). Базовыми активами фондов выступают фондовые индексы, акции , облигации и товары. Частные инвесторы могут приобретать биржевые фонды на ИИС , на биржевые фонды также распространяется льгота на долгосрочное владение.

«Мы активно работаем с участниками рынка и ожидаем до конца года появления нескольких новых БПИФов на российском рынке, а также планируем предоставить возможность заключать сделки с биржевыми фондами на вечерних торгах», — отметил член правления — управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич.



В сообщении площадки подчеркивается, что биржевые фонды являются одним из самых популярных инструментов инвестирования в мире. Объем активов глобального рынка биржевых фондов сегодня превышает 6,3 трлн долларов.