Министерство строительства и ЖКХ России предлагает на федеральном уровне доработать возможность дистанционного оформления ипотечных сделок в России. Об этом сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на онлайн-конференции Сбербанка «Время изменений: фокус на онлайн-сервисы и господдержку».

«Я бы хотел попросить [заместителя председателя Банка России] Ольгу Васильевну [Полякову] «дожать» возможность выдачи ипотеки онлайн от начала и до конца. <…> Нам нужно сделать понятные [механизмы] для всех банков», — сказал Стасишин.

По его словам, для решения этого вопроса необходимо откорректировать некоторые федеральные законы. «[Выдача] ипотеки онлайн, я думаю, и для застройщиков, и для банков, и для всех будет оптимизировать те издержки, которые закладываются в процентную ставку по ипотеке», — считает Стасишин.