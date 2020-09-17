Минфин закладывает в проект бюджета на предстоящую трехлетку рост расходов на реализацию нацпроектов на 2,5% в 2021 году и на 20% в 2022-м, а по отдельным мероприятиям заложен существенный рост расходов, заявили в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что расходы на нацпроекты в следующие два года планируется сократить почти на 600 млрд рублей.

«Говорить об урезании финансового обеспечения национальных проектов в 2021—2022 годах не совсем корректно. Так, по отношению к 2020 году в законопроекте запланирован рост объемов расходов на реализацию национальных проектов в 2021 году на 2,5%, в 2022 году — на 20%. Особое внимание уделено мероприятиям, направленным на социальную поддержку граждан, рост экономики и долгосрочные структурные изменения. В связи с чем по отдельным мероприятиям наблюдается существенный рост», — пояснили в пресс-службе Минфина.

В частности, по данным министерства, в рамках нацпроекта «Демография» на выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет объем бюджетных ассигнований по сравнению с 2020 годом увеличен на 25% в 2021 году, на 40% в 2022 году и на 46% в 2023 году. «Отклонения по отношению к параметрам, утвержденным законом о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, вызваны в том числе уточнением показателей сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, уточнением численности получателей отдельных выплат и иными аналогичными факторами», — пояснили в пресс-службе.

«Формирование проекта федерального бюджета на 2021—2023 годы осуществлено исходя из единых подходов с учетом предложений отраслевых федеральных органов исполнительной власти в соответствии с приоритетом достижения национальных целей развития, а также задач, поставленных в послании президента», — заключили в пресс-службе.