Минфин планирует отменить налоговые льготы для нефтяных компаний, которые носят «неэффективный характер», а также увеличить поступления от налога на дополнительный доход (НДД), пишет РБК . Об этом рассказал глава ведомства Антон Силуанов. Речь идет об отмене льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для выработанных месторождений, участков с вязкой и сверхвязкой нефтью, а также «определенных льгот по экспортным пошлинам». Параметры НДД Минфин предложил поменять так, чтобы «восстановить выпадающие доходы бюджета до уровня, о котором договаривались при введении режима».

По словам Силуанова, логика заключается в том, что льготы должны стимулировать новые инвестиции, но никаких инвестиций новых не происходит. Министр отметил, что даже в условиях сделки ОПЕК+ о сокращении поставок на сложных месторождениях идет активная добыча, «потому что там льготы действуют, а на обычных месторождениях, где нет льгот, не добывается».

Минфин договорился поменять порядок предоставления льгот по месторождениям, связанным со сложной добычей, и предлагает им перейти на НДД, рассказал Силуанов. Доход бюджета от такого перехода он оценил примерно в 100 млрд рублей, изменение параметров самого налога — в 80 млрд, отмену льготы по экспортной пошлине для зрелых участков — примерно в 30 млрд.