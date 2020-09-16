Об этом рассказал глава ведомства Антон Силуанов.
Минфин планирует отменить налоговые льготы для нефтяных компаний, которые носят «неэффективный характер», а также увеличить поступления от налога на дополнительный доход (НДД), пишет РБК. Об этом рассказал глава ведомства Антон Силуанов. Речь идет об отмене льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для выработанных месторождений, участков с вязкой и сверхвязкой нефтью, а также «определенных льгот по экспортным пошлинам». Параметры НДД Минфин предложил поменять так, чтобы «восстановить выпадающие доходы бюджета до уровня, о котором договаривались при введении режима».
По словам Силуанова, логика заключается в том, что льготы должны стимулировать новые инвестиции, но никаких инвестиций новых не происходит. Министр отметил, что даже в условиях сделки ОПЕК+ о сокращении поставок на сложных месторождениях идет активная добыча, «потому что там льготы действуют, а на обычных месторождениях, где нет льгот, не добывается».
Минфин договорился поменять порядок предоставления льгот по месторождениям, связанным со сложной добычей, и предлагает им перейти на НДД, рассказал Силуанов. Доход бюджета от такого перехода он оценил примерно в 100 млрд рублей, изменение параметров самого налога — в 80 млрд, отмену льготы по экспортной пошлине для зрелых участков — примерно в 30 млрд.
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