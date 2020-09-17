Минфин РФ не видит оснований закладывать в бюджет на 2021—2023 годы цену нефти выше 43—44 долларов за баррель из-за медленного восстановления мирового спроса. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава министерства Антон Силуанов в интервью на телеканале «Россия-24».

«Уровень прогнозных наших цен будет как раз находиться рядом с нашими оценками базовой цены на нефть. Много это или мало? Базовая цена на нефть примерно соответствует нынешним оценкам экспертов прогноза цен на перспективу. Мы здесь не видим каких-либо оснований закладывать более высокие прогнозы цен на нефть, поскольку видим, что мировой спрос на нефть восстанавливается, но не столь высокими темпами, как это могло быть. Поэтому мы заложили, я бы так сказал, умеренно консервативный уровень цены на нефть в прогнозе — это около 43—44 долларов за баррель», — сказал министр финансов РФ.



Макропрогноз на 2020—2023 годы (подготовленный Министерством экономического развития. — Прим. Банки.ру) предусматривает, что среднегодовая цена нефти марки Urals составит 41,8 доллара за баррель в 2020 году. В дальнейшем она будет расти до 45,3 доллара за баррель в 2021 году, 46,6 — в 2022-м и 47,5 доллара в 2023-м.