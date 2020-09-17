Величина международных резервов РФ за неделю практически не изменилась, говорится в материалах на сайте Банка России.



Согласно данным на конец соответствующих дат, международные резервы России на 11 сентября составили 591,8 млрд долларов против 591,7 млрд на 4 сентября 2020 года. Таким образом, за отчетную неделю объем резервов увеличился на 0,1 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, что в прошлом месяце был зафиксирован новый рекорд по размеру резервов — 600,7 млрд долларов на 7 августа.

Как свидетельствуют материалы ЦБ, международные резервы РФ увеличились за 2019 год на 85,9 млрд долларов. За январь — август текущего года международные резервы России выросли примерно на 40 млрд.