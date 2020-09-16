Forbes опубликовал новый рейтинг 200 крупнейших частных компаний России, говорится в сообщении издания. «ЛУКОЙЛ» в этом списке занял первое место, на втором — «Сургутнефтегаз». X5 Retail Group и «Магнит» заняли третье и четвертое места соответственно, на пятом — «Татнефть». Нефтегазовых компаний в рейтинге 17, суммарно за год они выручили 13,3 трлн рублей — на 3,3% меньше, чем годом ранее. Суммарная выручка всех участников рейтинга в 2019 году составила 45,3 трлн рублей.

Самое большое представительство в рейтинге у торговли — 51 компания. На них приходится в общей выручке 10,6 трлн рублей. Торговые компании выросли на 14,4%, среди них всего пять компаний с отрицательной динамикой. На 12,5% увеличилась выручка агропромышленных предприятий рейтинга, из 13 только у группы «Астон» она снизилась (минус 18,2%).

Также представлены компании из сектора недвижимости (27,7%), IT — 21,7%, строительство — 12%, цветная металлургия — 11,7%, финансы — 11,6%, телекоммуникации — 9,93%, машиностроение — 9,4%, химическая промышленность — 1,8%. Наибольший рост второй год подряд демонстрирует компания «Инград» Романа Авдеева, на этот раз выручка увеличилась на 132%. На 89% выросла выручка торговой компании «Адамас», чуть меньше этот показатель (88,3%) у Wildberries Татьяны Бакальчук.

Черная металлургия упала на 2,5%, а угледобывающие компании на 9,5%. В минус отработали 2019 год 55 компаний из 200 участников рейтинга, год назад таких было всего 12. Худший показатель у «НефтеГазИндустрии» (минус 42,4%), торговой компании «Риф» (минус 38%), строительных «Стройгазмонтажа» (минус 36,3%) и «Мостостреста» (минус 30,9%).