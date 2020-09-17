Локо-Банк запустил выдачу кредитов на малые суммы, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Клиенты банка могут получить кредитные средства — от 50 тыс. до 3 млн рублей — на любые цели сроком до семи лет по ставке от 7% с возможностью досрочного погашения без комиссий.

Оформить заявку на кредит можно в любом отделении банка, онлайн на официальном сайте, в мобильном приложении или интернет-банке, а также в контактном центре. Клиентам доступна широкая линейка кредитных предложений: потребительский кредит наличными, кредит под залог автомобиля или квартиры, кредит для новоселов.

Для получения предварительного заключения о выдаче кредита заемщикам необходимо предоставить анкету-заявление, а также паспорт гражданина РФ. Срок рассмотрения заявки занимает от одного дня.