Клиенты Банка ДОМ.РФ могут заказать в мобильном приложении справки по картам, вкладам , текущим и накопительным счетам. Стали доступны справки о наличии или отсутствии карты (счета), а также для получения визы и подачи налоговой декларации, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Ранее в мобильном приложении Банка ДОМ.РФ появилась возможность заказать справки по ипотеке и кредитам. В том числе для оформления займов, для ФНС и ПФР, о наличии или отсутствии ссудной и просроченной задолженности.

Заказать необходимый документ можно, перейдя в мобильном приложении на продукт, по которому необходима справка, в раздел «Другое», и затем выбрав «Справки, заявления». Справка в электронном виде с подписью и печатью банка может быть отправлена по e-mail или в бумажном виде Почтой России.