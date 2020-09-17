Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, касающийся особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы в 2021 году. Поправки вносятся в Бюджетный кодекс РФ. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроектом изменяется норма, регулирующая порядок расчета общего объема расходов федерального бюджета, в части увеличения используемого в нем расчетного объема на 2021 год с 585 млрд рублей до 1,46 трлн рублей. Предлагаемое повышение предельного объема расходов в 2021 году обеспечит постепенную адаптацию бюджета к новым макроэкономическим условиям и позволит продолжить использование мер, необходимых для обеспечения восстановления экономики и реальных доходов граждан, говорится в пояснительной записке.

Начиная с 2022 года предельные расходы будут определены в соответствии с «бюджетными правилами», что позволит сохранить уровень доверия инвесторов к проводимой макроэкономической политике и обеспечить доступность финансового ресурса для внебюджетного сектора. Кроме того, предусматривается возможность использования средств Фонда национального благосостояния сверх объема, предусмотренного законом о федеральном бюджете в случае снижения цен на нефть ниже базового уровня.

При этом объем использования средств Фонда национального благосостояния на эти цели предлагается ограничить 1% ВВП. Норма позволит в качестве меры оперативного реагирования в 2021 году при необходимости использовать средства Фонда национального благосостояния на покрытие недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета и выполнить принятые расходные обязательства. Уточняется порядок прогнозирования в 2021 году базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета, отражающих долгосрочный равновесный уровень поступления таких доходов.

Законопроектом предусмотрено распределение части налога на доходы физических лиц, уплачиваемого при превышении доходами суммы 5 млн рублей, по следующим нормативам: в федеральный бюджет 13%, в региональные и местные бюджеты 87%. Применение соответствующих нормативов не окажет влияния на поступления налога в консолидированные бюджеты субъектов РФ, поскольку в федеральный бюджет будет зачислена только часть налога, связанная с увеличением ставки налога на 2 процентных пункта, которая ранее не уплачивалась.