Минимальный размер часовой ставки оплаты труда не должен противопоставляться минимальной месячной зарплате, считает председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

«Мы категорически против того, чтобы минимальная почасовая заработная плата противопоставлялась минимальной месячной заработной плате. Мы за то, чтобы была как можно более высокая минимальная часовая заработная плата. Но при этом надо понимать, что сумма за месяц, то есть отработанных часов, <…> должна быть не меньше, чем минимальная месячная заработная плата», — сказал Шмаков на пресс-конференции в ТАСС, посвященной юбилею ФНПР.

Он подчеркнул, что можно иметь большую часовую ставку, но работать, например, десять часов в месяц. «А в сумме это будет даже ниже, чем те 12 тысяч 130 рублей, которые сегодня гарантируются. Мы не говорим, что это очень высокая цифра минимальной месячной оплаты труда, безусловно, его (минимальный размер оплаты труда. — Прим. ред.) надо повышать», — добавил он.

Шмаков уточнил, что надо менять методику определения стоимости минимальной потребительской корзины. «Сейчас в новое соглашение мы снова записываем, новое трехстороннее соглашение, которое будет приниматься в этом году, мы снова будем записывать пункт о том, что необходимо пересматривать методику определения стоимости минимальной потребительской корзины, поскольку на этой цифре базируется и МРОТ», — подчеркнул он.

Председатель ФНПР также считает, что среднюю месячную зарплату необходимо сохранить на прежнем уровне при сокращении количества рабочих дней. Шмаков отметил, что сегодня нет препятствий для того, чтобы работать хоть четыре дня, хоть три дня в неделю. «Потому что сегодня критерием работы является только недельный баланс рабочего времени, рабочих часов: они составляются в соответствии с Трудовым кодексом — 40 часов в неделю. Собственно, если четыре дня в неделю работать, только надо будет работать по десять часов в день. За этим стоит целый ряд вопросов, связанных в том числе с уменьшением баланса рабочего времени в месяц», — подчеркнул глава ФНПР.