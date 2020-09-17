Вчера глобальные рынки акций двигались в рамках узкого диапазона накануне заседания FOMC. Сообщения о том, что российское правительство обсуждает введение НДПИ в горнометаллургическом секторе оказывало давление на российский рынок акций – по итогам дня индекс РТС опустился на 0,2% до 1 251 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 0,2% до 2 975 пунктов; впрочем, мы сильно сомневаемся в том, что эта мера будет принята. Курс рубля укрепился на 0,1% до 74,93 руб./долл. на фоне ослабления доллара и роста цены на нефть. Курс доллара ослаб, так как все ожидали, что ФРС подтвердит свой курс на мягкую монетарную политику. Ураган “Салли”, который пронесся по побережью Мексиканского залива, не смог оказать поддержку ценам на нефть, и по итогам дня Brent опустилась на 1,3% до 41,69 долл./барр.

Мы ожидаем, что сегодня инвесторы будут выходить из рискованных активов: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет двигаться в боковом тренде на фоне выхода инвесторов из рискованных активов после того как риторика ФРС оказалась жестче, чем можно было предположить. Курс доллара укрепляется; цены на нефть снижаются одновременно с ослаблением валют EM, в том числе и рубля.

Джон Волш:: jwalsh@alf abank.ru (Стратегия)

Минфин представил проект бюджета на 2021 г.; НЕОДНОЗНАЧНО Параметры проекта бюджета на 2021 г., судя по всему, указывают на ужесточение бюджетной политики в 2021 г. Что касается доходной части, Минфин рассчитывает получить 18,7 трлн руб., то есть примерно на 1,7 трлн руб. выше той суммы, которую мы прогнозировали на 2020 г.Вполне возможно, что примерно 1,3 трлн руб. дополнительных доходов поступит в случае повышения цены на нефть (если средняя цена на нефть повысится с $40/барр. в этом году до $50/барр. в 2021); примерно 60 млрд руб. поступит в бюджет от налога на добычу в металлургическом секторе и 70 млрд руб. – от дополнительного повышения акциза на табак ; оставшаяся част роста доходов, судя по всему, будет приходиться на инфляцию. Подобная структура доходной части указывает на то, что доходная часть в основном нейтральна для экономики; таким образом, основной акцент должен быть сделан на расходной части. Правительство планирует израсходовать 21,5 трлн руб., однако пока не ясно, как можно интерпретировать эту цифру в контексте расходов этого года. Недавний прогноз Минфина по расходам составил 23,7 трлн руб., отражая недавнее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина профинансировать все запланированные бюджетные программы. В то же время несколько месяцев назад прогноз по расходам составлял всего примерно 22 трлн руб. Если подтвердится первая из двух цифр, план по расходам на 2021 г. будет свидетельствовать о сильном ужесточении бюджетной политики; во втором случае, тем не менее, консолидационный эффект будет весьма небольшим. Мы считаем, что выбор в пользу жесткой бюджетной политики бескомпромиссен, и сомневаемся, что план по расходам на уровне 23,7 трлн руб. на этот год реалистичен; иными словами, правительство вряд ли допустит перерасход средств в этом году; в результате корректировка бюджетной позиции на 2021 не будет столь неподъемной для реального сектора, как это выглядит, исходя их основной цифры по расходам.

Потребительские цены снизились на 0,1% с начала месяца на 14 сентября; ПОЗИТИВНО Как сообщил Росстат, потребительские цены снизились на 0,1% в период с 8 по 14 сентября.В результате дефляция составила 0,1% с начала месяца в сентябре. Мы считаем это позитивным знаком, который указывает на то, что по итогам сентября может быть зафиксирована дефляция на уровне -0,1% м/м. Тем не менее, даже в этом случае, учитывая более сильное дефляционное давление в прошлом году (-0,2% м/м в сентябре 2019), это будет означать ускорение годовой инфляции до 3,7% г/г в текущем месяце против 3,6% г/г в августе.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)