Комбинированный продукт объединяет в себе преимущества классического вклада с гарантированной выплатой фиксированного процента и купонной инвестиционной стратегии, разработанной на основе ценных бумаг глобальных лидеров рынка.

Оформляя инвестиционный продукт, клиенты банка получают повышенный процент по вкладу и контроль рисков за счёт встроенного механизма защиты от потери капитала на определенном уровне. Преимуществами продукта также являются: возможность получения высокого купона по инвестиционному продукту с частотой выплат до 4 раз в год, возможность досрочного исполнение продукта с получением дохода и капитала, зафиксированные выплата и срок действия вклада вне зависимости от инвестиционной составляющей.

Предложение доступно для вкладов «Максимум СИМПЛ» и «Конструктор СИМПЛ» в рублях на срок до 1 года без опций пополнения и снятия.

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