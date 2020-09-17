БКС Банк подключился к Системе быстрых платежей Банка России. Клиенты банка могут моментально и бесплатно переводить деньги в другие банки, следует из релиза финучреждения.



Для перевода достаточно знать номер телефона и название банка — участника СБП, где у получателя платежа открыт счет. На данный момент к СБП подключены более 130 российских банков.

«Сервис быстрых переводов по номеру доступен в мобильном приложении «БКС Банк». Отправить можно до 100 тыс. рублей в сутки, деньги поступят на счет получателя моментально. Комиссия за такие переводы с клиентов банка не взимается. Начать пользоваться системой просто: клиенту нужно только активировать функцию «Входящие переводы через СБП» в настройках мобильного приложения. С этой минуты можно отправлять средства в другие банки, выбрав в разделе «Переводы» способ «По номеру телефона», — сказано в сообщении.