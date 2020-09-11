Оценивая предложение заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о введении минимального гарантированного дохода, 68% россиян поддерживают идею экс-премьера. Минимальный гарантированный доход, по мнению россиян, должен составлять 28,5 тыс. рублей в месяц, выяснил сервис по поиску работы SuperJob.

Напомним, на этой неделе Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход — фиксированную ежемесячную выплату гражданам со стороны государства независимо от рода их деятельности, социального и экономического положения.



Согласно исследованию, 8% высказались против гарантированного дохода: «Не хочу, чтобы на уплаченные мной налоги кормили тунеядцев!»; «Лучше снизить налоги и коммунальные платежи»; «Трудоспособные должны зарабатывать сами»; «Сначала нужно с пенсиями разобраться: старики не живут, а выживают».

24% затруднились с ответом: «Лучше пусть искоренят неравенство»; «Богатым выплаты не нужны». Мужчины говорят о необходимости введения фиксированных ежемесячных выплат чаще женщин: 70% и 65% соответственно. Больше всего сторонников инициативы среди россиян с зарплатой от 80 тыс. рублей (74%).

В среднем россияне хотели бы получать 28,5 рублей в качестве фиксированной ежемесячной выплаты. Интересно, что в начале июня схожую идею о введении базового безусловного дохода поддерживало такое же число россиян (67%), но средняя желаемая сумма была ниже — 25 тыс. рублей в месяц.