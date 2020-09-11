Минэкономразвития предложило способ сократить мошенничество в благотворительности и разработало обязательные требования к ящикам для сбора пожертвований. Об этом в воскресенье сообщила газета «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный ведомством.

Согласно документу, ящик можно будет поставить только на основании договора между собственником помещения и НКО. Исключение — когда место, в котором он размещается, находится во владении благотворительной организации.



Кроме того, Минэкономразвития расширило и детализировало требования к самим ящикам. Так, на них должен быть инвентарный номер; наименование, почтовый адрес, ИНН и номер счета организации, ведущей сбор; наименование программы или иного акта, в соответствии с которым собираются пожертвования; адрес официального сайта НКО; контактные данные для дополнительной информации.



Ящик необходимо будет опечатать бумажной лентой с печатью организации или опломбировать номерной пломбой. Переносной бокс для пожертвований может перемещаться волонтером или сотрудником организации, имеющим доверенность или договор с НКО. Стационарный же должен быть установлен таким образом, чтобы возможность его транспортировки для посторонних была максимально ограничена. Информацию о ящике с адресом установки НКО должны будут размещать на своих сайтах в течение трех рабочих дней.

Извлекать средства из бокса сможет только человек с доверенностью в присутствии не менее двух свидетелей, после чего необходимо будет составить акт вскрытия в трех экземплярах, говорится в документе.

По словам заместителя министра экономического развития Татьяны Илюшниковой, проект постановления направлен на исключение мошеннических действий при сборе пожертвований и повышение доверия к филантропическим организациям. Новые нормы расширят возможности для благотворительной деятельности, подчеркнула она.