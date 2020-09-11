В России на ежемесячные выплаты при рождении третьего ребенка будет направлено еще 1,73 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Средства распределят между восемью регионами. В их числе республики Башкортостан, Северная Осетия — Алания, Удмуртская и Чувашская республики, Иркутская, Ленинградская и Сахалинская области, а также Чукотский автономный округ», — говорится в сообщении.



Дополнительное финансирование потребовалось в связи с тем, что по итогам первого полугодия были обновлены сведения о численности получателей. Всего в 2020 году на эти цели зарезервировано 47,58 млрд рублей. Деньги поступят в 75 регионов. Решение поможет им выполнить свои обязательства перед многодетными семьями, нуждающимися в социальной поддержке.



Пособие выплачивается ежемесячно, пока ребенку не исполнится три года, и распространяется не только на третьего, но и на последующих детей. Величина помощи зависит от регионального детского прожиточного минимума и в среднем, по данным на 2019 год, составляет 10,4 тыс. рублей.

По всей России такие выплаты получают 517 тыс. семей.