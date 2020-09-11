Россияне чаще кладут деньги на карту, чем снимают. При этом в целом население стало реже использовать банкоматы для каких-либо операций, свидетельствуют данные исследования банка «Русский Стандарт».

«Первое полугодие 2020 года подтвердило и еще один тренд последних лет — в банкоматы чаще вносят деньги, чем снимают их. Так, по данным банка «Русский стандарт», соотношение числа операций по внесению наличных к снятию составило 79% к 21%, при этом в первом полугодии 2019 года соотношение составляло 80% к 20%», — сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

По мнению аналитиков, такая тенденция связана с тем, что ежедневные покупки и оплату услуг россияне все чаще совершают онлайн, поэтому появившиеся в распоряжении наличные они стараются внести на банковскую карту.

При этом в первом полугодии 2020 года средний чек одной операции снятия наличных в банкомате вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а внесения — на 9%. «Здесь сказались и особенности российского характера — запасаться в нестандартных ситуациях, в том числе, наличными деньгами. Поэтому на фоне снятия ограничений и улучшения общих настроений подобный ажиотаж, по ожиданиям аналитиков банка, постепенно спадет», — отметили в пресс-службе «Русского стандарта».

Кроме того, несмотря на переход многих услуг в «цифру», банкоматы продолжают сохранять лидерство в способах погашения кредитов. Так, в 48% случаях для погашения займа россияне используют именно банкомат, безналичные переводы составляют еще 35% операций, терминальные сети имеют долю в 7%. Еще в 5% случаях россияне используют кассы магазинов для погашения займа. При этом, по мнению экспертов «Русского Стандарта», россияне уже никогда не вернутся к модели такого частого использования банкоматов, как было раньше, поскольку часть операций безвозвратно уходит в онлайн.