Количество пенсионеров, которые выкладывают свои резюме в поиске работы, увеличилось на 32% по сравнению с летом 2019 года, выяснил аналитический центр «Авито Работы». Почти каждый второй пенсионер в России ищет работу на полный день. В среднем мужчины претендуют на зарплату на 9 тыс. рублей больше, чем женщины.

«Почти четверть всех кандидатов пенсионного возраста (24%) на «Авито» ищет работу в качестве домашнего персонала — например, помощника по хозяйству, няни или уборщика. Следующие по популярности профессии — бухгалтер (9%), а также продавец и охранник (по 7%). Также 7% не имеют определенных предпочтений и готовы рассмотреть любую работу, не требующую опыта. Чуть меньше половины пенсионеров (45%) предпочитают полный рабочий день, на втором месте по популярности находится сменный график (его хотели бы иметь 18% кандидатов). 17% соискателей указывают в резюме свободный график, а 13% — неполный день. Удаленная работа, так же как и вахтовый метод работы, интересуют только по 4% соискателей пенсионного возраста», — отмечается в исследовании.

По данным экспертов, зарплатные ожидания пенсионеров в среднем по России составляют 20 тыс. рублей — эта сумма не менялась с 2018 года. При этом мужчин-пенсионеров среди соискателей меньше, чем женщин (0,5% и 1,4% соответственно), и они претендуют на зарплату выше средней — в 29 тыс. рублей, а женщины — 20 тыс.

За год количество резюме пенсионеров больше всего выросло в группе профессий «Маркетинг, реклама, PR» (+164%): старшее поколение стало больше интересоваться этой отраслью. Чаще всего кандидаты ищут работу в качестве промоутеров или расклейщиков объявлений.

