Каждый третий клиент берет потребительский кредит на ремонт. Таковы данные исследования Райффайзенбанка за август 2020 года.

Вторая по популярности причина займа (17%) — покупка автомобиля. На третьем месте (14%) — рефинансирование кредитов.

Заем на ремонт составляет в среднем 447 тыс. рублей, на автомобиль — около 525 тыс., а средняя сумма рефинансирования — 585 тыс.

Реже всего заемщики берут кредиты на путешествия (чуть больше 1%), образование и развитие бизнеса (по 3% в каждой из категорий). Заем на путешествие составляет в среднем 180 тыс. рублей, на образование — 246 тыс., а на развитие бизнеса клиенты берут около 712 тыс.