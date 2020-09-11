Банк «Левобережный» предложил гражданам, проживающим на сельских территориях Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краев, кредит по ставке от 5% годовых, говорится в релизе финучреждения.

«Программа «Благоустройство домовладений» разработана с целью создания комфортных условий жизнедеятельности в сельских агломерациях. Главное условие для получения кредита – наличие договора подряда на оказание услуг по ремонту жилых помещений либо на приобретение и монтаж оборудования для обеспечения централизованного или автономного электро-, водо- и газоснабжения, водоотведения и отопления», — отмечается в сообщении.

Сумма кредита может составлять от 5 тыс. до 250 тыс. рублей, срок — от шести месяцев до пяти лет.

Для оформления кредита по льготной процентной ставке 5% годовых необходимо подать заявку, предъявив паспорт с постоянной регистрацией на сельских территориях, ИНН и другие документы; получить положительное решение по кредиту; заключить договор на благоустройство жилья с подрядной организацией и предъявить его в банк в день получения кредита; направить кредитные средства на счет подрядной организации, указанной в договоре, а также предоставить подтверждающий документ (акт выполненных работ, акт приема-передачи товаров и выполненных работ и т. п. по договору подряда) не позднее 120 дней с даты выдачи кредита, уточнили в банке.