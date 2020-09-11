В Московском регионе в июле текущего года было оформлено 17,1 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК). Это на 48% больше показателя июля прошлого года, сообщает пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО.

Увеличился и объем предоставленных ипотечных кредитов. В июле 2020 года российские банки предоставили заемщикам столичного региона ИЖК на сумму 79,8 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем в июле 2019 года. Выдача превысила докарантинный уровень марта (76,8 млрд рублей) и почти достигла исторического максимума декабря 2019 года (80 млрд рублей).

Средний размер ипотечного кредита в Москве в июле по сравнению с июнем вырос на 7,9%, до 5,4 млн рублей, а в Московской области — на 5%, до 3,7 млн рублей (в целом по РФ отмечен рост на 4,6%, до 2,5 млн рублей).

Всего же за январь — июль текущего года заемщики Московского региона оформили в банках ипотеку на сумму 396,8 млрд рублей, что на 19,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. За семь месяцев было выдано 88,5 тыс. ипотечных кредитов, рост составил 7,7%.

«Поток ипотечных заявок в июле — августе оказался нетипично высоким для поры летних отпусков, в том числе из-за реализации отложенного спроса. В июле 2020 года ипотечные ставки в Московском регионе поддержали спрос на кредиты, продолжая оставаться на низких уровнях: в июле по сравнению с июнем 2020 года ставки по рублевой ипотеке в Москве и Московской области снизились на 0,2 п. п., до 7,4% и до 7,3% соответственно», — отмечается в релизе.

Реализация программ господдержки (программа «6,5%», «детская» ипотека, сельская ипотека) на фоне снижения ключевой ставки Банка России способствовала снижению ставки по ипотеке в целом по Московскому региону в среднем за семь месяцев 2020 года до 8,1%, что на 2,2 процентного пункта ниже, чем год назад. Поддержку ипотечному рынку окажет и разработанная Банком России новая методика оценки кредитного риска по ипотеке, которая позволит высвободить около 300 млрд рублей капитала кредитных организаций на расширение ипотеки.



