В столице завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Подмосковья, которые обвиняются в серии мошенничеств в отношении клиентов банка. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по Москве.

Ранее оперативники уголовного розыска УВД по Юго-Восточному административному округу столичного главка МВД во взаимодействии со службой безопасности одного из крупных банков установили и задержали двоих подозреваемых в попытке хищения денежных средств у пожилого мужчины.

В полицию с заявлением обратился 83-летний житель столицы, который сообщил, что с его банковского счета пропало около 8 млн рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых — ими оказались сотрудница банка и ее сын. Было установлено, что женщина, используя свое служебное положение, вошла в автоматизированную систему финансово-кредитной организации и осуществила операцию по смене владельца расчетного счета на подконтрольное физическое лицо. Однако довести свой преступный умысел по обналичиванию денежных средств пенсионера она до конца не смогла по независящим от нее причинам. При обыске по месту жительства задержанных полицейские изъяли денежные средства неустановленного происхождения в размере 7,5 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на кражу, следует из материалов МВД.

В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность обвиняемых к еще девяти эпизодам противоправной деятельности в отношении клиентов банка. Обвиняемые, действуя совместно с 50-летним мужчиной и 19-летним молодым человеком, при аналогичных обстоятельствах похитили денежные средства других потерпевших. Общая сумма ущерба составила около 67 млн рублей.

Статья по уголовному делу была изменена с «Кражи» на «Мошенничество». Членам организованной группы было предъявлено обвинение в пяти фактах мошенничества и четырех фактах покушения на мошенничество.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

