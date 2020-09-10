Союз потребителей России (СПРФ) направила в Минпромторг предложение ввести новые ценники во всех магазинах: на них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема, например 1 кг или 1 л, пишут «Известия» . Организация предложила Минпромторгу сделать такие двойные ценники обязательными. Этот пункт предлагается добавить в проект новых правил розничной торговли.

Двойной ценник поможет потребителям сравнивать стоимость продуктов, напитков, бытовой химии, парфюмерии, косметики и других товаров, конкурирующих между собой. Также мера лишит производителей стимула постепенно уменьшать вес или объем упаковок, не снижая при этом цену, уверен президент Союза потребителей России Петр Шелищ.

В России уже есть ретейлеры, которые используют прейскурант с двумя ценами, уточнили в СПРФ. Представитель «Ашана» пояснил, что так клиенту проще ориентироваться и выбирать наиболее подходящий по цене продукт.

Как сообщили в Минпромторге, сейчас проект правил предусматривает, что продавец обязан указать на ценнике стоимость товара по весу или за единицу товара. Министерство считает нецелесообразным более детальный подход — инициатива может привести к перегруженности ценников. Если такая информация действительно востребована потребителями, ритейлеры в итоге сами сделают такие ценники, отметили в ведомстве.

В пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли сообщили, что в Интернете есть немало сервисов по сравнению цен, некоторые онлайн-магазины также используют двойные ценники. Нужно сохранить возможность самостоятельно решать, каким способом доводить информацию о стоимости продукции до покупателя, отметили в организации.