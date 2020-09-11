Сбербанк устранил проблемы в работе приложения «Сбербанк Онлайн», в настоящее время система работает в штатном режиме. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка вскоре после того, как стало известно о проблемах в системе.

«Сегодня днем в «Сбербанке Онлайн» у части клиентов могли наблюдаться затруднения при совершении переводов по вкладам. Наши специалисты уже все исправили, и операции совершаются в штатном режиме», — рассказали в банке.



Последний раз Сбербанк фиксировал сбой в мобильном приложении 21 и 22 августа, до этого неполадки в работе сервиса наблюдались 27 июля и 11 июня.