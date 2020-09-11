Союз индивидуальных предпринимателей и самозанятых обратился с письмом к Российскому союзу промышленников и предпринимателей с просьбой посодействовать внесению изменений в законопроект о такси, чтобы самозанятые могли получить разрешение на перевозку пассажиров.

«Союз индивидуальных предпринимателей и самозанятых предлагает внести изменения в проект закона о такси — дополнить список субъектов, имеющих право на получение разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси гражданами, зарегистрированными в качестве самозанятых», — говорится в документе.

Авторы документа поясняют, что сейчас для получения разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси необходимо быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, и водителям приходится оформлять еще и этот статус, что «нивелирует все плюсы» налогового режима для самозанятых. Также подчеркивается, что появление нового налогового режима позволило многим малым предпринимателям выйти из тени и легально развивать бизнес.

Отмечается, что водители такси составляют до 16% всех самозанятых, так как для них данный налоговый режим стал возможностью упростить взаимодействие с ФНС. «В случае наличия проблемы, которая состоит в имущественной ответственности в случае ДТП, является разумным уравнение в правах и обязанностях самозанятых и ИП в сфере такси на законодательном уровне», — поясняется в письме.