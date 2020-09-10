Около 185,3 млрд рублей необходимо для выплат повышенных пособий по безработице в условиях пандемии в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на разработанный Минтрудом проект распоряжения Кабмина.

«С учетом роста численности безработных граждан и принятых решений по увеличению размера пособий по безработице, по оценке Минтруда, на осуществление социальных выплат безработным гражданам необходимо 185,3 млрд рублей», — говорится в документе.

В проекте распоряжения уточняется, что в условиях распространения коронавируса численность безработных граждан по РФ увеличилась с начала 2020 года до 1 сентября 2020 года в 5,3 раза. «В настоящее время на осуществление соцвыплат безработным в федеральном бюджете предусмотрено 130,4 млрд рублей. По состоянию на 31 августа израсходовано 109,4 млрд рублей (83,9%), остаток средств составляет 21 млрд рублей. В сентябре 2020 года сохранится выплата повышенного размера пособия по безработице бывшим предпринимателям и продление периода выплаты пособия по безработице, численность безработных граждан будет находиться на самых высоких значения — более 3,6 млн человек», — подчеркивается в проекте.

Согласно документу, в 69 субъектах РФ израсходовано более 80% от предусмотренных средств, из них в 17 регионах израсходовано более 90%. По прогнозу расходования средств субвенций на осуществление данных выплат и на основании произведенных расчетов дефицит средств до конца 2020 года составит примерно 54,3 млрд рублей. При этом у отдельных субъектов РФ кредиторская задолженность по социальным выплатам безработным появится уже в сентябре, говорится в проекте распоряжения.

В документе также говорится о принятом решении выделить Роструду из резервного фонда 35,3 млрд рублей на выплаты пособий по безработице. По расчету Минтруда РФ, выделенных 35,3 млрд рублей хватит до середины октября 2020 года. Расчет сделан с учетом специфики эпидемиологической ситуации в отдельных субъектах РФ, а также корректировки выплат в связи с уточненными данными по заработной плате для расчета размера пособия, а также по наличию несовершеннолетних детей у безработных.

В настоящее время максимальный размер пособия по безработице в объеме МРОТ — 12,13 тыс. рублей — установлен до конца 2020 года, а период выплаты повышенного минимального пособия в объеме 4,5 тыс. рублей — до 1 октября 2020 года. Изначально максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тыс. рублей, а минимальный — 1,5 тыс. рублей.