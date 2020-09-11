Профессия официанта оказалась самой «молодежной», говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Почти 90% резюме официантов от соискателей в возрасте 18—23 лет. На втором месте – работа бариста (74% резюме представителей так называемого поколения Z). В тройке «молодых» специальностей также профессия промоутера – 70% резюме. На четвертом месте — 67% молодежи среди соискателей работы хостес в ресторанах и гостиницах.

Также молодежь активнее других соискателей на рынке труда в поиске работы консультантами (58% от всех резюме), продавцами-кассирами выходного дня (57%) и барменами (55%). Замкнули рейтинг «молодых» профессий андеррайтеры (специалисты по выдаче кредитов или оформлению страховок) – 43% резюме на эти позиции принадлежит соискателям 18—23 лет.