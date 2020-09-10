Мораторий на плановые проверки бизнеса будет продлен до конца 2021 года, но коснется только малых организаций с доходом до 800 млн рублей в год и количеством занятых до 100 человек, пишут «Известия» , ссылаясь на законопроект Минэкономразвития. Срок запрета для средних и крупных предприятий истекает 31 декабря 2020 года. Мораторий предполагает, что контролеры должны отменить плановые ревизии, за исключением тех, которые проводятся на объектах высокого и чрезвычайно высокого риска. Внеплановые проверки разрешены только при факте причинения вреда людям либо по распоряжению президента или правительства.

Инициатива Минэкономразвития согласована с аппаратом правительства, пояснил источник издания в финансово-экономическом блоке Кабмина. Положение о продлении моратория только для малого бизнеса указано в тексте законопроекта-спутника к ФЗ «О госконтроле», который был принят в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, или «регуляторной гильотины».

По словам экспертов, новый законопроект Минэкономразвития позволит избавить малый бизнес более чем от 300 тыс. плановых проверок. При этом угрозу жизни и здоровью граждан это не несет: качество продукции можно проверить множеством других способов, закрепленных в новом законодательстве о надзоре, например, контрольной закупкой. Для среднего бизнеса мораторий на проверки критично важен, и его отсутствие создаст дополнительный барьер для роста и развития таких компаний, отметили эксперты. Средним фирмам и так тяжелее: они не имеют права на упрощенный режим налогообложения, а давать преимущество только из-за размера несправедливо.