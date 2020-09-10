Минтруд России ожидает постепенного снижения численности безработных граждан в условиях пандемии коронавируса с октября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на разработанный Минтрудом проект распоряжения Кабмина.

«По оперативным данным на 31 августа 2020 года, численность зарегистрированных безработных граждан составила 3,63 млн человек. По оценке Минтруда России, в соответствии с динамикой поступления заявлений по постановке на учет в качестве безработных ожидаемая среднемесячная численность официально зарегистрированных безработных в августе составит порядка 3,5 млн человек, постепенное снижение численности безработных начнется с октября 2020 года», — говорится в документе.

В проекте распоряжения также уточняется, что в условиях распространения коронавируса численность безработных граждан по РФ увеличилась в период с начала 2020 года до 1 сентября в 5,3 раза. По данным Минтруда, в сентябре численность безработных граждан будет находиться на самых высоких значениях — более 3,6 млн человек.

В проекте распоряжения правительства РФ о выделении Роструду в 2020 году из резервного фонда бюджетных ассигнований на социальные выплаты безработным в регионах приводилась оценка Минтруда, согласно которой ожидаемая среднемесячная численность официально зарегистрированных безработных в июле — августе составит порядка 3 млн человек, а с сентября начнется постепенное снижение численности до уровня июня 2020 года.