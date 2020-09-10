Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году, пишет РБК , ссылаясь на обновленный проект транспортной стратегии. Так, ведомство предлагает ввести бесплатный проезд в общественном транспорте при условии внедрения механизма «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов. Эта схема предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций.

Внедрение механизма «пользователь платит» поможет финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать ее использование как перевозчиками, так и населением, указано в документе. Также механизм нужен для стимулирования использования транспорта общего пользования и сокращения пользования личным транспортом в крупных городах, говорится в проекте стратегии. На территориях населенных пунктов Минтранс предлагает стимулировать население ездить на немоторизированных видах транспорта (велосипеды, самокаты), а в районах массовой застройки активно развивать метро и легкий рельсовый транспорт.

По мнению экспертов, введение бесплатного проезда в общественном транспорте в России сомнительно с экономической точки зрения. Средства, получаемые от продажи билетов, и сегодня не окупают всю ее стоимость, транспорт субсидируется за счет бюджетов Федерации. Если сделать общественный транспорт бесплатным, основная нагрузка ляжет на бюджеты и будет распределена среди всех налогоплательщиков поровну, добавили эксперты. Они считают, что такое нововведение возможно только в некоторых городах-миллионниках с развитой транспортной отраслью: в Москве и Санкт-Петербурге. Инициатива может получить широкую общественную поддержку из-за своей ярко выраженной социальной направленности.

Как отметили юристы, вводить плату за проезд местные власти не могут, поскольку закон предусматривает необходимость наличия альтернативных бесплатных дорог. Обойти этот принцип можно только при условии, что плата за пользование дорожной сетью конкретного региона или всей страны будет взиматься в рамках уплаты дорожного налога или разового платежа в определенный срок или при въезде, пояснили юристы.