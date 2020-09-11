Минэкономразвития РФ предложило упростить валютное регулирование для российских экспортеров услуг: на рассмотрение правительства внесен проект постановления с перечнем услуг, при оказании которых резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета валютную выручку в случае зачета встречных требований во внешнеэкономических операциях. Об этом в пятницу сообщили в МЭР.

Как подчеркивают в ведомстве, на сегодняшний день для компаний, в особенности в сфере информационных технологий, отсутствие возможности зачета встречных требований приводит к финансовым издержкам. Компании вынуждены оформлять документацию для уполномоченных банков для зачисления иностранной валюты или валюты РФ на счет, после чего проводить операции по перечислению денежных средств. Такие операции облагаются банковской комиссией, что также ведет к дополнительным затратам.

После принятия постановления с 2021 года российским экспортерам IT-услуг и услуг в сфере образования не придется зачислять на свои банковские счета валютную выручку, если она будет использоваться для выполнения обязательств перед иностранными контрагентами, то есть в случае зачета встречных требований, поясняют разработчики документа.

Конструкция зачета взаимных требований российских образовательных учреждений предполагает оказание образовательных услуг для сотрудников иностранных организаций, чьими услугами, в свою очередь, пользуются образовательные учреждения.

Например, одной из распространенных конструкций зачета встречных требований является оказание иностранным рекламным агентством рекламных услуг в сети Интернет российской IT-компании, с которой заключен лицензионный договор на использование российского программного обеспечения.

«Проект позволит существенно снизить административную нагрузку на российских экспортеров услуг при прохождении валютного контроля, что положительно скажется на содержании бизнес-процессов организаций», — рассчитывают в МЭР.



В перспективе также планируется включить в соответствующий перечень иные виды услуг, где деловая практика предполагает зачет встречных требований.