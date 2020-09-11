Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 16 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени снизился на 9 копеек. На 10:12 мск курс доллара снизился на 26 копеек и составил 75 рублей, а евро подешевел до 88,78 рубля (минус 10 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в пятницу с утра на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. По его словам, в начале сессии пара доллар/рубль сможет закрепиться чуть выше уровней закрытия четверга. В рамках сегодняшнего дня ожидается удержание парой доллар/рубль позиций в диапазоне 75—76,5 рубля, прогнозировал эксперт.

«Рубль в паре с долларом вчера уходил в район 74,7, но день закрыл все-таки выше отметки 75. В районе 75 проходят две сильные поддержки по паре доллар/рубль. Нельзя исключить, что при улучшении внешнего фона они будут «проколоты», но в укрепление рубля верится очень слабо. Возобновление разговоров о санкциях за отравление Навального или ухудшение ситуации с Белоруссией быстро выбросят пару выше 76», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.