Экономика России в обозримой перспективе восстановится после пандемии и перейдет к росту, рассчитывают в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные опроса ВЦИОМ, согласно которому каждый четвертый россиянин дает негативную оценку своему материальному положению и ожидает ухудшения ситуации в будущем.

Песков признал, что в стране «ощущаются последствия кризиса, который вызван пандемией во всем мире и не может не иметь своих печальных проявлений в России». «Будем надеяться, что уже в обозримой перспективе мы сначала остановим падение и затем перейдем к росту», — добавил он.

Пресс-секретарь президента также указал, что аналогичные кризисные процессы, «причем с большими темпами падения, большими объемами поражения экономической инфраструктуры из-за «ковидного» кризиса, наблюдаются и в других странах мира». «К сожалению, нам их не избежать в краткосрочной перспективе, но благодаря действиям правительства и оперативным решениям удалось свести к минимуму объемы поражения нашей экономики», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что правительство России продолжает работу, «последствия кризиса минимизируются, но еще предстоит много работать, чтобы выйти из этого кризиса и перейти в траекторию роста».