Казначейство разместит на депозите в ВЭБе до 42 млрд рублей бюджетных средств сроком на шесть месяцев. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

«Казначейству России разместить средства федерального бюджета на депозите в государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», — говорится в документе.

Процентная ставка по депозиту — ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 0,5 процентного пункта.



В сентябре 2019 года сообщалось, что Казначейство разместит на депозите в ВЭБе до 200 млрд рублей бюджетных средств сроком на пять лет.