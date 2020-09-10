Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект «Об исполнении федерального бюджета за 2019 год». Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, бюджет за 2019 год исполнен с профицитом 1,974 трлн рублей. Доходы составили 20,188 трлн рублей, расходы — 18,214 трлн рублей.

Документ включает данные по доходам федерального бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов, по расходам федерального бюджета за 2019 год по ведомственной структуре расходов федерального бюджета, распределение расходов федерального бюджета за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов.

Предусматривается, что отчет об исполнении федерального бюджета утверждается Госдумой в одном чтении.