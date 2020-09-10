Россия стала очередной страной, где заинтересовалось идеей всеобщего базового дохода, пишут «Известия» . Ранее такую меру социальной защиты и стимулирования экономики предложил обсудить заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Также с этой идеей выступал глава комитета по экономике Совета Федерации Андрей Кутепов, он предложил ограничиться базовым доходом только для безработных.

Споры о безусловном базовом доходе, то есть сумме, которая будет выплачиваться каждому взрослому (в некоторых вариациях — не только) гражданину страны вне зависимости от его возраста, занятости и социального положения, усилились в последнее десятилетие. В нескольких странах были проведены локальные социологические эксперименты. В России Дмитрий Медведев считает, что гарантированный доход может являться одним из способов поддержки социальной стабильности в непростые времена. Гипотетический размер выплаты в России мог бы составлять около 25—27 тыс. рублей.

Однако реалистичнее будет ориентироваться не на общий объем экономики, а на величину бюджета и прожиточный минимум, который на данный момент превышает 12 тыс. рублей. По словам профессора кафедры труда и социальной политики Любови Храпылиной, этого может оказаться недостаточно. Если выплачивать хотя бы 1,5 МРОТ на человека в месяц, что в 2020 году составило бы 18,2 тыс. рублей, то это 218,4 тыс. рублей в год, и для выплат всему населению страны потребовалось бы ежегодно из бюджета от 20 трлн и более, считает шеф-аналитик «Телетрейда» Петр Пушкарев. По его словам, это примерно соответствует полностью всей спрогнозированной еще до пандемии доходной части бюджета страны в 20,379 трлн рублей, или 18% от ВВП. Если выплачивать по 5—6 тыс. рублей каждому, то это треть текущих расходных статей бюджета, ради таких выплат пришлось бы существенно поднимать налоги для предприятий либо вводить новые налоги для большей части граждан, отметил Пушкарев.

Как заметил управляющий директор по макроэкономическому прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах, Медведев говорил не про базовый доход, а про единообразные пособия, чтобы иметь единый стандарт, привязанный к размеру региона. В России уже прошел такой эксперимент с марта по июнь, и бюджет не пострадал, пояснил Табах. Если же говорить о базовом доходе в классическом смысле, то, по мнению эксперта, он должен быть привязан к потребительской корзине, но одновременно должна существовать возможность налогового изъятия лишних сумм у граждан, которым эта помощь не нужна.