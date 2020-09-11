Пандемия коронавируса приведет к беспрецедентному экономическому кризису, сравнимому с Великой депрессией в 1930-х годах. Об этом говорится в докладе ООН, на который ссылается РИА Новости.

Как отметил представитель организации Оливье де Шуттер, 176 миллионам человек по всему миру грозит нищета. В докладе подчеркивается, что многие страны приняли краткосрочные меры поддержки граждан во время пандемии, но уже сейчас их недостаточно.

«Еще 176 миллионов человек могут впасть в нищету, если использовать базовый уровень бедности в 3,2 доллара США в день. Это эквивалентно увеличению уровня бедности на 2,3% по сравнению со сценарием «без COVID-19», — заявил он.

Шуттер призвал государства предпринять более решительные шаги для искоренения нищеты и неравенства, так как в нынешней ситуации, по его мнению, серьезный кризис неизбежен, а его последствия значительно повлияют на человечество.



Многие семьи по всему миру, как отмечает докладчик, уже израсходовали свои резервы и находятся в бедственном положении.