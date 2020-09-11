Совкомбанк привлек кредит Черноморского банка торговли и развития. Об этом сообщили в пятницу в российском банке, пояснив, что средства перечислены в рамках открытой ранее револьверной кредитной линии на торговое финансирование.

Объем транша составляет 6 млрд рублей.



«Средства будут использованы для финансирования российских промышленников и экспортеров, в значительной степени использующих в своем производстве местных поставщиков и создающих рабочие места в стране», — отмечается в релизе банка.

Заместитель председателя правления — руководитель корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка Михаил Автухов уточнил, что «привлеченные средства будут направлены на финансирование крупных, а также системно значимых российских предприятий промышленного сектора».

Совкомбанк сотрудничает с ЧБТР с 2017 года. С учетом последнего транша общая сумма предоставленного Совкомбанку финансирования на цели поддержки торговли российских производителей приблизилась к 17 млрд рублей.

На этой неделе в ЧБТР также сообщили об одобрении долгосрочного (на восемь лет) кредита для Государственной Транспортной Лизинговой Компании в размере до 40 млн долларов на приобретение пассажирских судов с целью последующей сдачи в аренду. Одобренный проект предполагает строительство в Финляндии двух круизных лайнеров ледового класса PC-5. Суда будут переданы в аренду ООО «Водоход» — как подчеркивают в ЧБТР, ведущей круизной компании России. Лайнеры смогут использоваться круглый год, включая не менее 310 дней в арктических и антарктических регионах, с ожидаемым годовым туристическим потоком около 9 тыс. человек.

Это уже третий кредит для ГТЛК, в результате чего общий лимит финансирования компании со стороны ЧБТР превысил 130 млн долларов.



Ранее в сентябре также стало известно о новом кредите ЧБТР для лизинговой компании «Европлан» на 2,5 млрд рублей.