Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рекомендовал Министерству финансов и ФНС установить специальный налоговый режим для операций с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), пишет РБК .

Так, РСПП предлагает освободить от налога на добавленную стоимость операции по выпуску, обращению и погашению «финансовых» ЦФА (ценных бумаг, ЦФА-займов, ЦФА — производных финансовых инструментов и т. п.), а также операции по выпуску и обращению цифровых прав, которые удостоверяют право требовать передачу товара или услуги по сделкам с ЦФА. Также предлагается взимать налог на прибыль, только когда у эмитента ЦФА образовался положительный финансовый результат от выпуска актива. РСПП предложил не взимать налог на прибыль с НКО, которые получают пожертвования для приобретения ЦФА, а налог на доходы физических лиц взимать при продаже или погашении ЦФА с разницы между ценой приобретения и реализации или погашения. Налог должен исчисляться налоговым агентом совокупно по всем ЦФА по итогам налогового периода, аналогично базе по обращающимся ценным бумагам.

По словам экспертов, самым простым и логичным будет распространить на ЦФА налогообложение финансовых инструментов (ценных бумаг и производных финансовых инструментов). Базу по операциям с ЦФА для НДФЛ предлагается рассчитывать так же, как по обращающимся ценным бумагам. Главное преимущество предложений заключается в возможности сальдировать доходы по всем ЦФА и зачесть их против совокупного убытка по своим цифровым активам, отметили эксперты.

Предложения РСПП могут дать импульс для развития отрасли, хотя для государства снижение налогооблагаемой базы может быть невыгодно. Такой режим может быть временным и может стимулировать рост числа инвесторов в ЦФА и впоследствии — налоговых сборов от операций с такими активами, считают эксперты. Важно, чтобы у законодателей не возникли опасения из-за того, что ЦФА можно использовать для снижения налоговой нагрузки при обороте прочих активов (не ценных бумаг), подчеркнули они.