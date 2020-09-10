Кредитные организации по итогам августа на 10–20% увеличили объемы выдачи товарных кредитов (POS-кредиты) по сравнению с предыдущим месяцем, пишет «Коммерсант» . Еще в июле большинство лидеров рынка показывали снижение портфелей. По данным Frank RG, общий портфель товарных кредитов тогда снизился к предыдущему месяцу на 0,7%, за год на 16,4%.

В Почта Банке в августе выдали POS-кредитов на сумму более 6,5 млрд рублей, что на 10% превышает показатель июля и на 12% выше августа прошлого года. В ОТП Банке объем выдачи POS-кредитов в августе к июлю вырос на 20%, в МТС Банке — более чем на 8% по сравнению с июлем, на 5,6% за год. В Хоум Кредит Банке сообщили, что в июле и августе был прирост выдач на уровне примерно в 13%; в банке «Ренессанс Кредит» в августе — на 19% больше, чем в июле.

Банкиры причин для сокращения портфелей в ближайшем будущем не видят. По их мнению, одним из главных драйверов роста стало увеличение доли продаж в онлайне. Также рост наблюдается в период подготовки к учебному году и осенне-зимнему периоду.

По словам экспертов, даже если не произойдет второй волны коронавируса, доходы населения в этом году просели достаточно сильно, и на их восстановление потребуется время. Четвертый квартал может оказаться уже не таким благоприятным, считают эксперты.