По состоянию на 01.07.2020 ипотечный портфель Банка ЗЕНИТ составил 23,9 млрд рублей. Доля ипотеки в розничном кредитном портфеле банка – 55,43%.

Банк ЗЕНИТ предлагает кредиты на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, включая апартаменты и таунхаусы. Оформить ипотеку можно по ставке от 8,29% годовых. Минимальный первоначальный взнос – 15% от общей стоимости приобретаемой недвижимости. Банк также предоставляет ипотеку на приобретение машино-места, гаража или кладовой по ставке от 9,79% годовых. По программе рефинансирования ипотечных кредитов других банков ставка составляет от 8,49 % годовых.

Рейтинг российских ипотечных банков по итогам представлен порталом Банки.ру и рассматривает ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования. Всего в текущем исследовании приняли участие 27 кредитных организаций, совокупный ипотечный портфель которых (без Сбербанка России) на 1 июля 2020 года составил 3,61 трлн рублей, или 45% ипотечного портфеля всей отечественной банковской системы.