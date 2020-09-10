📰 Конгрессмены США от обеих партий потребовали расследовать отравление Алексея Навального и ввести против России новые санкции, пишет РБК . Они указали, что администрация США должна провести расследование в отношении России в соответствии с положениями Закона о ликвидации химического и биологического оружия 1991 года (CBWA). Из 12 видов санкционных мер, которые в общей сложности предусмотрены CBWA, в настоящее время в отношении России не задействованы лишь три: ограничения на импорт товаров из России, включая сырьевые, а именно сырую нефть; приостановление или понижение статуса дипломатических отношений; прекращение полетов российских авиакомпаний с государственным контролем, отметили эксперты.

📰 Правительство и ЦБ разработают меры по стимулированию использования факторинга в контрактной системе, пишет «Российская газета» . Это поможет малому и среднему бизнесу дешевле привлекать ресурсы для участия в госзакупках. ЦБ также считает необходимым оценить влияние онлайн-факторинга на снижение рыночной стоимости финансовых ресурсов, привлекаемых субъектами МСП, а также риски и ограничения онлайн-факторинга, в том числе возможность закупок с использованием смарт-контрактов.

📰 Минэкономразвития разработало законопроект-спутник к закону о госконтроле, который вносит поправки в более чем 90 отраслевых законов, де-факто создавая основу для регламентации КНД в отраслях, пишет «Коммерсант» . На их базе регуляторам предстоит разработать положения, которыми будут руководствоваться контролеры. Попавшие в перечень изъятий из закона виды контроля продолжат регулироваться законом о защите юрлиц до 2025 года. Ведомство дополняет законодательство мерами поддержки бизнеса: упрощением лицензирования и пролонгацией моратория на проверки МСП до конца 2021 года.

📰 Международные инвесторы активно скупают платину: суммарные активы всех биржевых фондов поднялись до нового исторического максимума — 115,5 тонны, пишет «Коммерсант» . За месяц активы фондов выросли на 7,6 тонны, за четыре месяца — более чем на 21 тонну. Интерес к металлу растет на фоне его недооцененности в сравнении с другими драгоценными металлами, а также восстановления автомобильной отрасли в Китае. Аналитики рассчитывают на продолжение тенденции и возвращение цен на металл до 1 100–1 200 долларов за унцию.

📰 Рубль ждет исторически неудачный месяц, пишет «Российская газета» , ссылаясь на эксперта по фондовому рынку «БКС Брокера» Дмитрия Бабина. По его мнению, в ближайшие месяцы основную роль в динамике рубля продолжит играть геополитический фактор. Также в несколько раз вырастут выплаты по внешнему долгу российских компаний и банков, что создаст дополнительный спрос на валюту. Инвесторы сосредоточатся на оценке регулятором сложившейся обстановки, ее влиянии на финансово-экономические перспективы и дальнейшую денежно-кредитную политику ЦБ.