Воспользовавшись предложением, клиенты Юнистрим смогут получить денежные сертификаты на сумму 100 лари. Акция стартовала в сентябре и продлится до 30 ноября 2020 года.

Для участия в акции необходимо в течение одного месяца отправить минимум два перевода Юнистрим в любом из 154 офисов ТБС Банка, расположенных в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Анаклии, Боржоми, Гори, Кобулети и других городах Грузии. Широкая география обслуживания банка делает акцию «Здесь и сейчас» доступной для множества клиентов из разных регионов Грузии.

Переводы нужно сделать в разные дни на любые суммы. В общей сложности среди участников акции будут разыграны 30 сертификатов. Победители розыгрыша будут определены в конце каждого месяца в течение акции. О выигрыше клиенты будут информированы с помощью SMS-сообщения.

Чтобы сделать перевод Юнистрим в отделении ТБС Банка, необходимо представить документ, удостоверяющий личность, а также выбрать страну и город отправки перевода. Комиссия — от 0,6%.

— Переводы Юнистрим очень популярны в Грузии. Мы высоко ценим доверие своих клиентов и решили порадовать их приятным подарком. Акция «Здесь и сейчас» — дружеский жест, который сделает международные переводы ещё более выгодными для наших клиентов в Грузии, — говорит вице-президент по развитию бизнеса в ближнем зарубежье Юнистрим Шерзод Махмудов.

Победители розыгрыша будут выбраны в соответствии с правилами акции, о которых можно прочитать на сайте ТБС Банка: https://www.tbcbank.ge