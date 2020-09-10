Часть клиентов ВТБ столкнулась в четверг с нестабильной работой мобильного приложения банка, но проблемы уже решены. Сообщение об этом распространила вечером кредитная организация.

«Сегодня незначительное число клиентов ВТБ столкнулись с нестабильной работой нашего мобильного приложения. После проведенных технологических работ «ВТБ Онлайн» был полностью открыт для пользователей уже с 15:00 мск», — отмечается в заявлении.

В банке уточняют, что в качестве резервного источника для клиентов в полном объеме была доступна веб-версия приложения.



«Мы еще раз приносим клиентам извинения за перебои в работе нашего сервиса. Банк проанализирует причины сегодняшнего IT-инцидента для минимизации подобных ситуаций в будущем», — говорится в комментарии.