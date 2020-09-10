Вновь закрывать экономику Москвы из-за коронавируса не планируется, для этого нет предпосылок, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор не дал непродовольственным магазинам гарантий продолжения работы в случае второй волны коронавируса.

«Мы не планируем вновь закрывать экономику — для этого нет предпосылок. Никаких новых ограничений на работу столичных предприятий мы не готовим, сейчас сохраняются только санитарные требования: ношение масок, использование антисептиков и социальная дистанция», — сказал Ефимов.