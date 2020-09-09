Средний бизнес сильнее крупных корпораций пострадал из-за пандемии, рассказал главный управляющий директор Альфа-Банка, член наблюдательного совета «Альфа-Групп» Владимир Верхошинский в интервью РБК . По его словам, кредитная организация не провела ни одной масштабной реструктуризации кредитов для крупного бизнеса.

«Крупный бизнес себя чувствует… я не скажу хорошо, но неплохо. Характерное поведение — в период неопределенности крупные компании привлекали дополнительную ликвидность. Просто брали кредиты как «подушку». Ни значимого роста, ни выхода новых имен на просрочку мы не зафиксировали», — сказал Верхошинский.

«Другое дело — средний бизнес. Он в целом по стране пострадал больше. Хотя благодаря осторожной кредитной политике у нас достаточно хорошие показатели. В период карантинных мер мы пользовались мерами государственной поддержки: предоставляли «каникулы»