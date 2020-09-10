Самые хорошие средние зарплаты у менеджеров по продажам в банковской сфере — в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Хабаровске, свидетельствует исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, среднерыночная зарплата такого специалиста в столице составляет 100 тыс. рублей, в Петербурге — 80 тыс., во Владивостоке — 75 тыс., в Хабаровске — 72 тыс. Максимальная же зарплата менеджера по продажам в финансовой сфере в Москве — 250 тыс., в Санкт-Петербурге — 200 тыс., во Владивостоке — 190 тыс., в Хабаровске — 180 тыс. рублей.

В общей сложности в рейтинге SuperJob 28 городов.

Согласно данным портала, чаще всего банки подыскивают менеджеров по продажам с опытом работы от двух лет и знанием специфики финансового рынка. «Несомненным конкурентным преимуществом при трудоустройстве будет опыт значительного увеличения продаж банковских продуктов и услуг», — подчеркивают аналитики.



По их информации, средний возраст соискателя такой вакансии — 36 лет, 60% из них — мужчины; 68% соискателей имеют высшее образование; 21% готовы к переезду; 63% на момент размещения резюме не имели работы. Также уточняется, что средний срок работы на последнем месте составляет у соискателей 3,3 года.